2021/09/24 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت أذربيجان الخميس أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة دعوى تتهم فيها جارتها أرمينيا بالتمييز العنصري و"التطهير العرقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أذربيجان تدعي على أرمينيا أمام محكمة العدل الدولية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أذربيجان تدعي على أرمينيا أمام محكمة العدل الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).