موسكو تحذر واشنطن من فرض عقوبات ضد مسؤولين روس

2021/09/24 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أمريكا من تداعيات مشروع قانون لفرض عقوبات ضد مسؤولين روس، واصفة هذه الخطوة بأنها “غير محسوبة”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: “نود مرة أخرى أن نحذر واشنطن من الخطوة غير المحسوبة على طريق العقوبات، في كل مرة يصبح من الصعب التنبؤ بنوع الترتيبات السياسية الداخلية المناهضة لروسيا في الولايات المتحدة”، وفق موقع “سبوتنيك”.

وأضافت “علمنا مؤخراً بشأن تعديلات تفرض قيوداً ضد عدد من الشخصيات الحكومية والمجتمعية الروسية فيما يتعلق بـ قانون ماغنيتسكي المثير للجدل”.

ووسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات ضد مسؤولين وكيانات روسية بموجب قانون “ماغنيتسكي”، الذي استهدف 13 شخصاً و6 منظمات تحت طائلة عقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

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