2021/09/24 | 12:05 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التحقيق باقتحام الكونغرس تستدعي بعض مساعدي ترامب للشهادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/24 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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