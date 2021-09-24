2021/09/24 | 12:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QYnGXq3Z3nY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي التميمي : بالرجوع للمادة 45 من قانون الانتخابات تنص أن الكتلة التي تفوز هي من تشكل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي التميمي : بالرجوع للمادة 45 من قانون الانتخابات تنص أن الكتلة التي تفوز هي من تشكل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).