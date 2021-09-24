انفجارات وأصوات مرعبة.. شاهد لحظة خروج الحمم من فوهة بركان جزر الكناري عن قرب

2021/09/24 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرصد هذا الفيديو الذي التقط قرب فوهة بركان "كومبري فييخا لحظة وقوع انفجارات مدوية سمعت في أنحاء جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، بعد أن قذف البركان الحمم في الهواء.

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