2021/09/24 | 12:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، من إلقاء القبض على 3 تجار للمخدرات وضبط ما يقدر ب12 كغم من الحبوب المخدرة في المثنى.

وذكر بيان للخلية تلقتى NRT عربية، نسخة منه، (24 ايلول 2021)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني وبتكثيف جهدها الأمني ومقاطعة المعلومات، وبناء على موافقات قضائية؛ تمكن بجهد مشترك بعد تحديد الأهداف من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة تجار، وضبطت بحوزتهم (12) كغم من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف البيان، أنه "تم تدوين أقوالهم أصوليا، واعترفوا بتجارة المواد المخدرة بين المحافظات الجنوبية والوسطى"، لافتا الى انه "تمت إحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. كمين 'محكم' يوقع بـ 3 تجار مخدرات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. كمين 'محكم' يوقع بـ 3 تجار مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).