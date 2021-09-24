الاعمار تصادق على التصميم الاساس لمدينة الفلوجة السكنية الجديدة

2021/09/24 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صادقت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، المهندسة نازنين محمد وسو، على التصميم الاساسي لمدينة الفلوجة السكنية الجديدة في محافظة الانبار.

وقالت وزيرة الاعمار حسب بيان للمركز الاعلامي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن" المساحة الفعلية للمشروع الذي تم اعداده من قبل المديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة تبلغ 29922 دونماً، مشيرا الى أن "مدينة الفلوجة السكنية الجديدة تحتوي على 98160 وحدة سكنية، متنوعة مابين السكن العمودي والاستثماري، بمساحة 250 م2 للوحدة السكنية وتخدم نحو 588690 نسمة".

واضافت ان "المدينة الجديدة تقع بالقرب من مدينة الحبانية السياحية، وذلك لاستغلال المحور الحركي الرئيس المؤدي للمدينة السياحية الواقع وسط مدينة الفلوجة الجديدة، لاقامة الفعاليات الخدمية والتجارية والثقافية والسياحية، وجعله محوراً متميز اضافة الى الاستعمالات السياحية والتجارية المطلة على بحيرة الحبانية".

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