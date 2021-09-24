العقل العربي استحضار الخرافة لتغييب الفعل - عدنان الصباح

2021/09/24 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدنان_الصباح بعد انتخابات دولة الاحتلال للكنيست الاخيرة وتعثر قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة برئاسته وانطلاق حرب غزة في 11 ايار 2021 وما واكبها من حالة الوحدة الوطنية ولو شعبيا وتضامن اممي عالي ورفع للمعنويات لجأ الرغبين بسيطرة العجز لتفريغ كل ما حملته حرب ايار من مشاعر العزة والنصر والاستعداد للفعل الى خرافة جديدة تقول ان نتنياهو هو اخر ملوك اسرائيل وقد اعاد البعض التأكيد على ما سبق وقاله الشيخ بسام جرار من ان ......





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