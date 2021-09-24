المفوضية: ورقة الاقتراع المشفرة بالكاملة ولا يمكن استنساخها

2021/09/24 | 12:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن ورقة الاقتراع مشفرة بالكاملة ولا يمكن استنساخها.وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، فيتصريح صحفي، إن “ورقة الاقتراع تحتوي على شفرات أمنية عالية جداً”، مبينة أن “عجينة الورقة تفرق عن الورقة العادية بكونها مشفرة بشكل كامل عند الاستنساخ ولا تأخذها أجهزة الاستنساخ”.وأوضحت أن “جهاز الاستنساخ […]

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