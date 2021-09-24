2021/09/24 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني في إحصاء جديد حول عدد الإصابات والوفيات من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبين أن 261 ألف و521 شخصا قد فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بمرض كوفيد- […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا في الشرق الأوسط وترتيب مفاجئ للعراق المركز الخبري الوطني.

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