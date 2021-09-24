مسؤول بالخارجية الأميركية: فرصة إحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة

2021/09/24 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول في الخارجية الأميركية ان فرص إحياء الاتفاق النووي مع إيران ما زالت قائمة.

وأوضح المسؤول الذي طلب من وكالة رويترز عدم الكشف عن اسمه ان إحياء الاتفاق يعتمد على التقدم التقني في البرنامج النووي الإيراني وعلى تقييم أوسع نطاقا من جانب الولايات المتحدة وشركائها بشأن رغبة إيران في إحياء الاتفاق مضيفا ان بلاده ما زالت تريد العودة إلى طاولة المفاوضات لكنها لن تستمر إلى ما لا نهاية إذا ما اتخذت إيران مسارا مختلفا وأن صبر واشنطن لن يستمر الى ما لا نهاية على حد تعبيره.

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