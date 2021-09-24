2021/09/24 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت الليرة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق، الجمعة، مسجلة 8.855 مقابل الدولار قرب، وكان أدنى مستوى لها الذي بلغته في يونيو عند 8.880، بحسب رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).