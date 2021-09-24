2021/09/24 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت قوات قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالارهاب وآخر بالدكة العشائرية .وذكر بيان للقيادة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز قسم شرطة الراشدية القت القبض على متهم مطلوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بالارهاب وآخر بالدكة العشائرية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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