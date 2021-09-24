هل ينبغي الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟

2021/09/24 | 12:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث مراسل CNN نيك وات حول ما يوصي به مستشارو اللقاح في مركز السيطرة على الأمراض "CDC" بشأن إمكانية تلقي جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا.

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