مقتدى الصدر يحذر أنصاره استعدادًا لـ

2021/09/24 | 12:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أبدى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الجمعة، مخاوف من سلوك أتباعه في حال "استلام هرم السلطة" في العراق.

وقال الصدر، وفق حوار نشره حساب صالح محمد العراقي المعروف بـ "وزير الصدر"، 24 أيلول/سبتمبر، "لا أريد التضحية بسمعة آبائي وأجدادي واسم العائلة".

وأعرب الصدر، عن خشيته من "مصير بني إسرائيل"، داعيًا أنصاره إلى "التواضع لاسترجاع هيبة العراق وإبعاد شبح الميليشيات والتطبيع"، على حد تعبيره.

وتوعد الصدر، تياره باستخدام "الكصكوصة" و"أسلحة أخرى" في حال "الزلل أو الخيانة أو طلب مصلحة شخصية" بعد الفوز في الانتخابات.

وأعلن الصدر، في 27 آب/أغسطس، تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية، ودعا أتباعه إلى مشاركة واسعة لنصرة تياره.

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