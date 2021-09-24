اخماد حريق وزارة التربية من دون خسائر بشرية

2021/09/24 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

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اخمدت فرق الدفاع المدني، الحريق الذي اندلع داخل بناية وزارة التربية في بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في كرفان مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال يحتوي على مواد مستهلكة، داخل ساحة وزارة التربية في منطقة القصر الابيض وسط بغداد.



واضافت ان فرقها طوقت وعزلت النيران ومنعت انتشارها الى المناطق القريبة من موقع الحادث.

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