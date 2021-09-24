2021/09/24 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، الجمعة، المصادقة على التصميم الأساسي لمدينة الفلوجة السكنية الجديدة في محافظة الأنبار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت وزيرة الاعمار حسب بيان للمركز الإعلاميتلقى "ناس"، نسخة منه، (24 أيلول 2021)، أن "المساحة الفعلية للمشروع الذي تم إعداده من قبل المديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة تبلغ 29922 دونماً"، مشيرة إلى أن "مدينة الفلوجة السكنية الجديدة تحتوي على 98160 وحدة سكنية، متنوعة مابين السكن العمودي والاستثماري، بمساحة 250 متر مربع للوحدة السكنية وتخدم نحو 588690 نسمة".

وأضافت أن "المدينة الجديدة تقع بالقرب من مدينة الحبانية السياحية، وذلك لاستغلال المحور الحركي الرئيس المؤدي للمدينة السياحية الواقع وسط مدينة الفلوجة الجديدة، لاقامة الفعاليات الخدمية والتجارية والثقافية والسياحية، وجعله محوراً متميز اضافة الى الاستعمالات السياحية والتجارية المطلة على بحيرة الحبانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصادقة على التصميم الأساس لمدينة الفلوجة الجديدة: نحو 10 آلاف وحدة سكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصادقة على التصميم الأساس لمدينة الفلوجة الجديدة: نحو 10 آلاف وحدة سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).