كشف تفاصيل مخطط لاستهداف الزوار بالاحزمة الناسفة

2021/09/24 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الامن الوطني، الجمعة، من احباط عملية استهداف زوار الاربعينية جنوب بعقوبة.

وذكر الامن الوطني في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، 24 ايلول 2021)، انه "داهم وكرا لداعش جنوب ناحية بهرز 8 كم جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى".

واضاف البيان، انه "تم ضبط 4 احزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين".

N.A

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