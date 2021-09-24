2021/09/24 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل، السفير الفلندي ماتي لاسيلا وقنصله في العراق، اليوم الجمعة، إلى محافظة ذي قار بإطار جولة لزيارة آثار المحافظة .وقال مصدر في المحافظة، إن “زيارة السفير والقنصل الفلنديينِ تأتي لزيارة زقورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جولة سياحية..



سفير فلندا يصل الناصرية المركز الخبري الوطني.

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