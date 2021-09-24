العراق يستعيد لوح “حلم جلجامش” المسماري الذي يعود الى 3500 عام

2021/09/24 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد العراق لوحا مسماريا أثريا من الولايات المتحدة يعود الى ثلاثة آلاف وخمس مئة عام.

اللوح الذي يحتوي جزءا من ملحمة جلجامش كان قد نهب من متحف عراقي في العام ألف وتسع مئة وتسعين وتم تهريبه بعد ذلك بسنوات الى الولايات المتحدة.



وقال وزير الثقافة العراقي حسن ناظم في احتفال أقيم في واشنطن إن عملية استعادة هذه القطعة تعيد احترام الذات والثقة للمجتمع العراقي في حين أكدت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان هذه القصة أثرت على الديانات التوحيدية الكبرى وان استردادها يمثل انتصاراً كبيراً على أولئك الذين يشوّهون التراث.

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