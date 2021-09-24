القوة الضاربة تعتقل 13 مطلوبا في نزاعات عشائرية

2021/09/24 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت عمليات البصرة القبض على ثلاثة عشر مطلوبا في نزاعات عشائرية.

وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان اننا قطعنا شوطا كبيرا في الحد من النزاعات العشائرية التي تؤثر سلبا على إدارة الملف الأمني الأمر الذي دعا الى تشكيل القوة الضاربة، مشيراً الى أن مطاردة المطلوبين تتم بعمليات نوعية استباقية وسريعة تعتمد على الجانب الاستخباري والمعلومات المؤكدة.

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