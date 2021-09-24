وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا الى العراق

2021/09/24 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة

العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات

الطبية، الجمعة، وصول جرعات جديدة من

اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد

إلى بغداد.

واكد مدير عام الشركة العامة لتسويق

الادوية وا

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