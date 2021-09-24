المرصد السوري: أكثر من 50 حالة اعتقال تعسفي خلال 2021 بريف دمشق

2021/09/24 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن تقرير جديد، يوثق اعتقال 51 شخصا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، بينهم 4 سيدات، من مناطق متفرقة في ريف دمشق، منذ بداية 2021.

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