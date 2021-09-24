روسيا تعلن عن حصيلة وفيات قياسية جديدة بكورونا

2021/09/24 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

سجلت روسيا اليوم الجمعة 828 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، إضافة إلى 21379 إصابة مقابل 21438 أمس الخميس.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، مشيرا إلى أن إجمالي حالات كورونا في البلاد بلغ 7 ملايين و376374 حالة، منها 202273 حالة وفاة.

وفي العاصمة موسكو، تراجع عدد الحالات الجديدة بعد قفزة أمس إلى 2893 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية من 54 أمس إلى 56 اليوم.

وشهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا في الإصابات من 936 أمس إلى 1008 اليوم، مع تراجع الوفيات من 15 إلى 13.

وفي مدينة بطرسبورغ زادت المؤشرات الوبائية إلى 1874 إصابة و59 وفاة خلال اليوم الماضي مقابل 1698 إصابة و53 وفاة في الإحصائية السابقة.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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