الأمن الوطني يضبط أربعة احزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين في ديالى

2021/09/24 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن جهاز الامن الوطني، ضبط اربعة احزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين في محافظة ديالى.

وذكر الجهاز في بيان ان “الأمن الوطني يداهم وكراً للارهابيين في ديالى ويضبط (4) احزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين“.

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