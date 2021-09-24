2021/09/24 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني احبطت مفارز جهاز الأمن الوطني، مخططاً ارهابياً لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) في محافظة ديالى.وذكر بيان لاعلام الجهاز تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز الجهاز داهمت وكراً للارهابيين في ديالى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط مخطط ارهابي لاستهداف الزائرين في ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط مخطط ارهابي لاستهداف الزائرين في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط مخطط ارهابي لاستهداف الزائرين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).