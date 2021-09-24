2021/09/24 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد بكمية 249،600 جرعة.وذكرت الوزراة في بيان، نقلا عن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ومن خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول 249 الف وجبة من لقاحات كورونا للعراق المركز الخبري الوطني.

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