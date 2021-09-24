اتبع هذه الخطوات لتثبيت مقاعد الأطفال بشكل سليم وآمن

2021/09/24 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر حوادث السيارات سببًا رئيسيًا للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و13 عامًا.بينما تستخدم معظم العائلات مختلف مقاعد السيارة لحماية الأطفال، إلا أن الكثير منها لا تُثبت بشكل صحيح.اتبع هذه الإرشادات من أجل سلامة الأطفال في السيارات.

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