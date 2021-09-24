توقعات بـ ’حرب شرسة’ بين كلوب وريال مدريد

2021/09/24 | 13:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بعد صيف هادئ، قد يدخل المدرب الألماني يورغن كلوب "حربا" شرسة مع ريال مدريد، الصيف المقبل، من أجل إبعادهم عن أحد أبرز نجوم فريقه ليفربول الإنجليزي.

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ووفقا لصحيفة "ناسيونال" الإسبانية، يسعى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لتدعيم خط دفاعه بشكل "ثوري" العام المقبل.

ومن أبرز أهداف بيريز، وفقا للصحيفة، مدافع ليفربول الشاب ترينت أليكساندر أرنولد، الذي يعتبر من أبرز اللاعبين في العالم بمركز الظهير الأيمن.

ويعاني ريال مدريد كثيرا في مركز الظهير الأيمن، ولا يمتلك سوى اللاعب داني كارفاخال، من دون أي بديل، وهو ما أضعف الجهة اليمنى للفريق.

وتقول مصادر إسبانية إن بيريز يخطط لسوق انتقالات تاريخي في 2022، يعزز فيه خطوط الفريق، ومن بين أهدافه الرئيسية، المدافع أرنولد.

ويعتبر أرنولد من اللاعبين المفضلين لكلوب، الذي لطالما اعتبره "أفضل مدافع في العالم"، وفي حال اهتمام ريال مدريد باللاعب، ستنشب "حرب" متوقعة بين كلوب والنادي الملكي.

وجدد ليفربول عقد مدافعه الشاب هذا الصيف حتى 2025، ولكن "الملكي" قد يغري اللاعب وإدارة ليفربول إذا ما قدم عرضا "ضخما".

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