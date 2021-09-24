ان استمرار الهجرة الانتحارية بالزوارق هي دلالة على فشل الحكومات المهاجرين - احمد موكرياني

2021/09/24 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لا أجمل من العيش في الوطن ولا أجمل من صحبة أصدقاء الطفولة والدراسة ولا أجمل من عروسة من الوطن، والعرس في الوطن بين الاهل والأصدقاء، ولا اهم من الدفن تحت تراب الوطن وصلاة الأهل والصحبة على من يفارقنا.ولكن الطغاة من البدو والحكومات العسكرية والأحزاب والعملاء حولوا من اوطاننا الى ساحة كر وفر للشعوب من الاستخبارات ومن المخبرين من القوات الأمنية ومن قناصي المليشيات، فجعلوا من المخاطرة بالحياة الى غ ......





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