إصابة مواطن بجروح نتيجة قصف مدفعي تركي على قرية تابعة لقضاء العمادية

2021/09/24 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

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أسفر قصف للمدفعية التركية على قرى تابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك عن إصابة شخص بجروح.

مصادر محلية ذكرت ان المدفعية التركية قصفت المناطق المحاذية لإحدى القرى في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية بذريعة وجود مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة في المنطقة مبينة ان القصف أدى الى إصابة مواطن في الخامسة والخمسين من العمر بجروح تم نقله على إثرها الى المستشفى وهو بحالة صحية حرجة

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