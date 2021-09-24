ضبط (4) احزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين

2021/09/24 | 13:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد تمكن الأمن الوطني اليوم الجمعة ، من مداهمة وكراً للارهابيين في ديالى ويضبط (4) احزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين”.

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