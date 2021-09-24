مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت الروسي

2021/09/24 | 13:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الجمعة، إن مصر وافقت على استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك لايت، اللقاح من جرعة واحدة، للتلقيح ضد كورونا.وسبق لمصر الموافقة على لقاح “سبوتنيك في” الروسي، من جرعتين في فبراير (شباط) الماضي.

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