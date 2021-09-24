الأمن الوطني يعلن ’إحباط مخطط لاستهداف الزائرين’ في بغداد (صور)

2021/09/24 | 13:48 - المصدر: وكالة ناس

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الأمن الوطني يحبط مخططاً لاستهداف الزائرين في بغداد ويضبط (4) احزمة ناسفة معدة للتفجير في ديالى.

بناءً على توجيهات السيد رئيس جهاز الأمن الوطني بتكثيف الجهد الاستخباري لتأمين زيارة الاربعين، شرعت مفارز الجهاز بالانتشار في طرق الزائرين واجراء عمليات المسح الأمني الميداني، وبعد مقاطعة المعلومات الواردة من مصادرنا؛ تمكنت مفارزنا في بغداد وديالى بالاشتراك مع القوة الماسكة للارض من مداهمة وكراً للارهابيين وضبطت بداخله (4) احزمة ناسفة جاهزة التفجير و(4) عبوات محلية الصنع معدة لاستهداف الزائرين مع (6) قنابر هاون علاوة على صاروخي قاذفة ومواد غذائية في جنوب محافظة ديالى.

وقد جرى تسليمها الى القوة الماسكة للارض ليتم معالجتها من قبل الجهد الهندسي.

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