“أبو عائشة”..اعتقال إرهابي خطط لاستهداف الزائرين غربي بغداد

2021/09/24 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 14 متهما بينهم خمسة ارهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وتزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية المرسومة […]

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