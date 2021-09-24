2021/09/24 | 13:50 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تثق بعبارة “المرشح المستقل” ؟ #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XVS5EScFnK4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تثق بعبارة “المرشح المستقل” ؟ #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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