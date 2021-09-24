القبض على 19 مطلوباً بينهم ارهابيون ومتهمون بنزاع عشائري

2021/09/24 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 19 متهما بقضايا مختلفة بينهم إرهابيون ومتهمون بنزاع عشائري.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الحماية اللازمة للزيارة الأربعينية، وبهدف إحباط محاولات عصابات داعش الإرهابية بإلحاق الأذى بزوار أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) تمكنت قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو "عائشة" ولاية الجنوب، والمطلوب وفق المادة (4/1) إرهاب، وهو هارب من محافظة بابل منطقة "جرف الصخر" بعد رصد تواجده في منطقة الدوانم غربي بغداد".

وأضاف البيان أن "قوة من اللواء الـ(24) فرقة المشاة السادسة تمكنت من القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب احدهم يسكن محافظة السليمانية حالياً، بعد ورود معلومات تفيد بتواجدهما ضمن قاطع مسؤولية الفرقة غربي بغداد، بالإضافة إلى القبض على متهم مطلوب للمحكمة الجنائية المركزية وفق المادة 4/1 إرهاب في سيطرة الشعب عند محاولته دخول العاصمة بغداد ويسكن حالياً محافظة اربيل ، من قبل قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة وبالاشتراك مع أفراد السيطرة".

وتابع البيان أن"قوة من وحدة استخبارات فوج طوارئ بغداد الثامن ومفرزة من جهاز الأمن الوطني وأخرى من شعبة استخبارات الكاظمية تحركت وفق معلومات استخبارية تفيد بتواجد متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة العطيفية ،وهو هارب من سكنه السابق قضاء"الكرمة" غربي بغداد والمطلوب إلى جهاز الأمن الوطني/ دائرة أمن الانبار، تم القبض عليه وتسليمه إلى جهة الطلب، كما تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من القبض على (8) متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في قاطع الرصافة".

وأضاف البيان أن "قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم في منطقة جسر ديالى خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية"، مشيراً الى أنه "تمت إحالة الملقى القبض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص".

من جانب آخر أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على خمسة متهمين إثر نزاع عشائري في قرية الانتصار شمالي العاصمة بغداد.

وأشارت الى أنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد ، وعلى إثر النزاع العشائري ضمن قرية الانتصار التابعة إلى قضاء الراشدية شمال بغداد الذي حدث يوم أمس بالقرب من خط سير زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)تحركت قوة مؤلفة من نائب قائد الفرقة وآمر اللواء 44 وآمر الفوج الثالث وضابط استخبارات الفوج ومدير شرطة الراشدية لتفتيش الدور العائدة إلى طرفي النزاع والأراضي الزراعية المحيطة بهم".

وأضاف أن"القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على(5) أشخاص وضبطت أسلحة من طرفي النزاع اللذين قاما بإطلاق العيارات النارية محدثين الخوف والرعب في قلوب العوائل من أبناء المنطقة ،بالاضافة الى ترويع الزائرين".

وتابع أن"القوة واجهت مقاومة وإشهار سلاح خلال عمليات إلقاء القبض والبحث والتفتيش عن الجناة،مبيناً أنه"تمت مصادرة كلاشنكوف عدد 4 , وسيمنوف عدد 2 , مسدس عدد 2 , عتاد كلاشنكوف 190 إطلاقة , جعبة عدد 2 ".

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