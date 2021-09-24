السيد القبانجي: القوات الامريكية تتحمل مسؤولية تسلل عناصر داعش الى العراق

2021/09/24 | 13:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حمل امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، القوات الامريكية مسؤولية تسلل عناصر من عصابات داعش الارهابية الى العراق.وقال السيد القبانجي، خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، وتابعتها “الايام نيوز”، ان “الشعب العراقي كان بانتظار ملايين الزائرين في زيارة الاربعين، ونحن نشكر الحكومة لسماح العراق لاكثر من 37 دولة […]

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