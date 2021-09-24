2021/09/24 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز
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اعلن قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الجمعة، افتتاح جسري الياباني والصديقية في محافظة الانبار .
وقال الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، "اصدار الاوامر بفتح الجسر الياباني للمواطنيين وفتح جسر الصديقية ورفع العوارض الكونكريتية كافة لتسهيل حركة المواطنيين".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح جسري الياباني والصديقية في الانبار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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