العثور على مضافة تحوي احزمة ناسفة وعبوات في ديالى

2021/09/24 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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قال الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، ان دائرة امن بغداد التابعة لجهاز الامن الوطني عثرت على مضافة تحوي احزمة ناسفة وعبوات في ديالى.

وذكر ابو رغيف في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "وبواجبٍ استثنائي ومتابعة دمجت الليل بالنهار ضمن خطتها الدؤوبة لكبحِ واجهاض اي عملية ارهابية وتأمينًا للزيارة الاربعينية وصولًا ليوم الانتخابات، تمكنت دائرة امن بغداد التابعة لجهاز الامن الوطني، من الاستيلاء على مضافة تحوي اربعة احزمة ناسفة مع عبوات وقاذوفات في منطقة البيجات بديالى".

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