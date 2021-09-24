رفع سعر الدولار جاء بأمر حجة الاسلام والمسلمين.. سائرون ترد على حقيقة هذا التصريح

2021/09/24 | 13:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن سائرون ناجي السعيدي، الجمعة، عن الانباء التي اتهمت زعيم التيار الصدري بمسؤوليته عن رفع سعر الصرف.

وقال السعيدي في تصريح لـ NRT عربية (24 ايلول 2021)، ان "رفع سعر الدولار قضیة حكومیة بامتیاز ولم يتدخل فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر او اي جهة رقابیة او تشریعیة".

وتناقلت بعض مواقع السوشيال ميديا، انباء عن تدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في القرار الحكومي الذي تم على اساسه رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي

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