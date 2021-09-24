الهاشمي يدعو الحكومة إلى التركيز على الاقتصاد الرقمي

2021/09/24 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، احمد الهاشمي، الحكومة إلى التركيز على الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الحالية لجعل العراق يواكب التطور الحاصل في العالم. وقال الهاشمي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق بحاجة إلى منح القطاع الخاص البيئة الملائمة للانتقال إلى التحول الرقمي، فالثورة في المعلومات والاتصالات حاليا تشبه ما شهده العالم في الثورة الصناعية التي حصلت بالعام 1760"، مشيرا إلى أن "السلطة التشريعية المقبلة بحاجة إلى التركيز على دعم الاقتصاد الرقمي عبر التشريعات المناسبة". ولفت الهاشمي إلى أن العالم يشهد قفزات كبيرة في التطور التكنولوجي، اذ اصبح معاملات الشركات والمواطنين تنجز عبر الانترنت بدون أي مراجعة بينما العراق، مازال يعتمد الاليات الأولية التي تزيد من الفساد المالي والإداري وتساهم في تأخر انجاز المعاملة من ناحية الوقت". واثنى الهاشمي، على توجه الحكومة نحو تأسيس صندوق دعم الشباب بمبلغ 30 مليار دينار، والذي يدعم المشاريع التقنية، مما يساهم في تطور الاقتصاد العراقي ويجعل الشباب التوجه نحو المشاريع الريادية، لافتا إلى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ ينشر أدوات الدفع الالكتروني في جميع البلد، ويتطلب من أصحاب المتاجر ضرورة استخدام جهاز Pos لتنظيم عملية البيع والشراء والحد من السرقة والضائعات وغيرها.

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