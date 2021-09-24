بصدد التفارق بين المثقف والكاتب - مصعب قاسم عزاوي

2021/09/24 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بنماذج المثقفين والكُتَّاب الذين يعملون لصالح تبييض صورة المستبدين وتبرير طغيانهم؟وبغض النظر عن أي تفارق منهجي بين المثقف والكاتب لا بد أن يَمَّحِي عند اقتراب أي منهما من حيز الانخراط في آلة الاستبداد والطغيان سواء لتبييض صورة الطغاة والمستبدين، أو لشرعنة ممارستهم، أو ......





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