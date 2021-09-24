العراق يدعو فرنسا لدعم أمنه واستقراره

2021/09/24 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كّد الرئيس برهم صالح، أن العراق يتطلع

إلى دعم الأصدقاء والحلفاء من أجل تعزيز

أمنه وضمان استقرار المنطقة.

وقال، صالح خلال لقائه اليوم الجمعة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف

لودريان، على هامش اجتماعات الج

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