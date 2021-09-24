2021/09/24 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الجمعة،عن إحباط محاولة استهداف الزائرين بأحزمة ناسفة في ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن العراقي: ضبط 4 أحزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين في ديالى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن العراقي: ضبط 4 أحزمة ناسفة معدة لاستهداف الزائرين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).