2021/09/24 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاد أن يطال المواكب الحسينية..الدفاع المدني تخمد حريقاً وتنقذ خزان وقود بالنجف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاد أن يطال المواكب الحسينية.. الدفاع المدني تخمد حريقاً وتنقذ خزان وقود بالنجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاد أن يطال المواكب الحسينية.. الدفاع المدني تخمد حريقاً وتنقذ خزان وقود بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).