شؤون الشرطة تحصي أوامر القبض المنفذة بحق المطلوبين والإرهابيين خلال اسبوع

2021/09/24 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/9/17 ولغاية 2021/9/23.

وقالت في بيان انه "تم تنفيذ 1479 امر القبض، وفض ١٤٢٢ المشاجرات مساجرة وضبط ٦٨ عجلة مطلوبة، و٤٢ تبرع بالدم وانقاذ حالتين من الغرق، والقبض على ٢٩١ تاجر ومروج ومتعاطي المخدرات و882 متسول، و٦ سراق و٤٢٠ مخمورا و٥٧ حالة انسانية واحالة ٢٢٥ متهما الى القصاء وضبط ٧٥ قطعة سلاح والقبض على ١٤ ارهابي وابطال عبوة ناسفة وطبع ٢٤٥٣٢ لوحة سيارة واصدار ٣٣٩١١ سنوية والقبض على عصابة مهمة والقبض على ٣ من مطلقي العيارات النارية والقبض على ٥٨ شخصا بتهمة العنف الاسري".

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