شاهد.. أمواج هائلة تفاجىء عدائين وتوقعهم أرضًا على شواطىء شيكاغو

2021/09/24 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تحذير هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية لتفادي بحيرة ميشيغان التي قد تكون مياهها مميتة، اتخذ عدائون مسارًا على شاطئ البحيرة واندفع راكبو الأمواج لتحدي الأمواج الهائلة التي أحدثتها عاصفة عابرة.

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