نشطاء مدافعون عن البيئة يحاصرون أكبر ميناء في أوروبا

2021/09/24 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حاصر العشرات من النشطاء المدافعين عن البيئة اليوم الجمعة ميناء دوفر جنوب شرقي إنجلترا.

وأكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن مجموعتين من المتظاهرين المنتميتين إلى منظمة Insulate Britain تضمان إجمالا نحو 40 شخصاً نظموا اعتصامين على طريق M25 في مقاطعة (كنت)، ما أدى إلى تعليق الحركة على المسارين الرئيسين المؤيدين إلى ميناء دوفر.

وشدد متحدث باسم المنظمة التي تطالب الحكومة بتحديث المنازل السكنية في كافة أنحاء البلاد بهدف الحد من الانبعاثات في الهواء على أن حملة اليوم تهدف إلى التأكيد على أن "فقر الوقود يقتل الناس في دوفر وغيرها من مناطق المملكة المتحدة"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى اضطرابات اقتصادية بغية إجراء إصلاحات بالسرعة والنطاق اللازمين.

وأعلنت شرطة (كنت) اعتقال 17 شخصا على خلفية الحادث، بينما ذكرت إدارة ميناء دوفر أنه لا يزال مفتوحا، محذرة في الوقت نفسه من اضطرابات محتملة في عمليات النقل إليه برا بسبب المظاهرة.

وسبق أن هدد القضاء البريطاني بفرض عقوبة السجن على نشطاء من Insulate Britain إذا عادوا إلى M25، بعد أن نظموا خمس مظاهرات على هذا الطريق خلال الأسبوعين الأخيرين.

ويعد ميناء دوفر أكبر ميناء بحري اكتظاظا في أوروبا، ويجري عبره 17 بالمائة من تجارة البضائع في المملكة المتحدة.

المصدر: إندبندنت

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