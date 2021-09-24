درجال يمنح المدير الفني لاتحاد الكرة الصلاحياتَ الكاملة لتطوير الفئات العمرية

2021/09/24 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال، ان الاتحاد منح المدير الفني للاتحاد الانجليزي جون ويتل، الصلاحياتَ الكاملة لتطويرالفئات العمرية.

وذكر بيان عن الاتحاد ان “رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، اجتمع اليوم مع المدير الفني للاتحاد (جون ويتل)، بحضورعضو الاتحاد كوفند عبد الخالق والأمين العام محمد فرحان“.

واوضح ان “رئيس الاتحاد استمع الى شرحٍ مفصلٍ من المدير الفني عن رؤيته المستقبلية لعمل الاتحاد والمنتخبات الوطنية، وتطبيقاستراتيجية كروية تسهم في تطوير المنظومة الكرويّة“.

وبين ان “المديرُ الفني تحدث عن آخر اجتماعاته مع اللجنة الفنية للاتحاد الدولي وكيفية الاستفادة منها“.

وقالَ درجال وفقاً للبيان “عملنا ينصب على تطوير جميع المفاصل في الاتحاد بطروحات مبتكرة وأساليب حديثة، ومنها الجانب الفني لتحقيقالأهداف المرسومة عبر تطبيق استراتيجية شعارها الاهتمام بالفئات العمرية بإشراف لجنة فنية متخصصة، لذلك استمعنا الى المدير الفنيباهتمامٍ بالغٍ“.

وأضافَ “منحنا المدير الفني (جون ويتل) الصلاحياتَ الكاملة حسب الرؤية التي تم طرحها في اجتماع اليوم، والمتضمنة تطوير الفئاتالعمرية والملاكات التدريبية المحلية، وفتح المراكز التابعة للاتحاد في المحافظات بإشرافٍ مباشرٍ من المدير الفني الانكليزي وبالتنسيق معالاتحادات الفرعية في كل محافظة لاكتشاف المواهب وصقلها بطريقة علمية تخدم كرتنا مستقبلاً“.

واختتمَ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، حديثه بالقول: “نهدفُ الى وضع ركائز قوية تستند الى الرؤية الناضجةوالاستراتيجيات الطويلة المدى التي تسهم في النهوض بواقع كرتنا، والابتعاد عن الارتجالية في العمل، ونتطلع أن نحصد ثمارَ الخططالموضوعة مستقبلاً“.

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